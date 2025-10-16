Главный диетолог Подмосковья дал советы по укреплению иммунитета осенью

В преддверии холодов главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина поделилась рекомендациями по формированию осеннего рациона. Важно регулярно употреблять в пищу разноцветные овощи и фрукты.

Среди сезонных продуктов, особенно богатых витаминами, врач выделила кабачки, тыкву, различные виды капусты, репу, свеклу, яблоки, груши, хурму, а также осенние ягоды — клюкву, бруснику, облепиху и калину.

Эти дары природы служат естественной защитой от сезонных стрессов, вирусных заболеваний и недостатка витаминов.

«Согласно рекомендациям, минимальная дневная норма для взрослого человека составляет не менее 500 граммов овощей и фруктов. Это примерно три порции овощей и две порции фруктов, не учитывая картофель. Для детей действует следующее правило: от года до трех лет — 395 граммов, от трех до семи лет — 460 граммов, старше восьми лет — до 650 граммов в день», — пояснила Инна Пичугина.

В этот объем также входят овощи и фрукты в составе готовых блюд.

Специалист обратила внимание на то, что желтые плоды содержат каротиноиды, укрепляющие сердечно-сосудистую систему, красные богаты флавоноидами, защищающими клетки от повреждений, зеленые являются источником калия и магния, а фиолетовые содержат мощные антиоксиданты, замедляющие процессы старения.

Врач отметила, что при отсутствии аллергических реакций и обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта овощи и фрукты должны стать обязательной частью ежедневного меню.

Их можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде, отдельно или в составе салатов.

Для лучшего усвоения питательных веществ диетолог рекомендует заправлять такие блюда кисломолочными продуктами.