Главный диетолог Подмосковья дал рекомендации по приготовлению окрошки

Окрошка остается одним из самых популярных летних блюд, однако у многих возникает вопрос, насколько она подходит для здорового питания и можно ли сделать ее менее калорийной. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина дала рекомендации, как приготовить холодный суп так, чтобы он приносил пользу организму и не вредил фигуре.

В жаркую погоду окрошка помогает поддерживать водный баланс и обеспечивает организм витаминами, минералами и клетчаткой за счет овощей и зелени.

«Для большей пользы рекомендуется колбасе предпочесть отварное мясо, а покупному квасу — напиток натурального брожения, в идеале — собственного приготовления», — пояснила Инна Пичугина.

При желании окрошку можно адаптировать под диетический рацион. При правильном подборе ингредиентов она может стать частью низкокалорийного питания: небольшое количество мяса, половина яйца и картофеля, свежие овощи и зелень позволяют получить сбалансированное блюдо весом около 300–400 граммов с умеренной калорийностью.

«Лучше всего заправлять окрошку кефиром низкой жирности или минеральной водой, при желании можно кефир слегка разбавлять водой. Так ваша трапеза поможет вам утолить чувство голода без ущерба для объемов талии», — уточнила диетолог.

Важно помнить, что окрошка подходит не всем. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит относиться к этому блюду с осторожностью, поскольку продукты брожения — квас и кефир — могут быть противопоказаны при некоторых диагнозах, включая желчнокаменную болезнь и язвенную болезнь.

Также сладкие виды кваса не рекомендуют при сахарном диабете.