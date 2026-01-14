Главный детский травматолог Подмосковья напомнил правила поведения при гололеде

Зимние прогулки по улицам могут преподнести неприятный сюрприз в виде гололеда. Главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев рассказал, как максимально обезопасить себя от падений.

Главное при потере равновесия — не поддаваться панике и попытаться сгруппироваться.

«Согните колени и локти, голову наклоните к груди. Старайтесь упасть на бок, так удар распределится по большей площади тела, что снизит риск травмы. Избегайте падения на прямые руки, выставленные перед собой. В этом случае высок риск получения тяжелой травмы верхней конечности», — пояснил Александр Григорьев.

Предотвратить инцидент часто помогает правильный выбор обуви. В гололед лучше отдавать предпочтение ботинкам с рифленой подошвой, которая обеспечивает надежное сцепление со скользкой поверхностью.

Худший вариант для зимней прогулки — это гладкая подошва или высокий каблук.

Если же падение все-таки произошло, важно правильно оценить свое самочувствие.

«Проверьте, не болит ли что-то, и поднимайтесь медленно, лучше опираясь на что-либо, если это возможно. Но, если вы чувствуете сильную боль или не можете встать, лучше обратитесь за помощью или попросите прохожих вызвать скорую медицинскую помощь», — уточнил Григорьев.