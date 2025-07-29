Главный детский пульмонолог Подмосковья осмотрел пациентов Коломенской больницы

Главный внештатный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Московской области Александр Малахов осмотрел 11 юных пациентов в Коломенской больнице. Специалист также провел обучающий семинар для заведующего педиатрическим отделением, врачей и практикантов.

Прием посетили дети с выявленными заболеваниями органов дыхания, которым была необходима консультация.

«В основном это пациенты с бронхиальной астмой, аллергическим риносинуситом, бронхиальной обструкцией неясного происхождения и другими патологиями, которым требовалась коррекция терапии или назначение нового лечения», — пояснила заместитель главного врача Коломенской больницы по педиатрии Мария Малахова-Капанадзе.

В медицинском учреждении помощь детям с пульмонологическими заболеваниями оказывают в стационаре. При необходимости ребенка могут направить на консультацию в ведущие областные медучреждения — Научно-исследовательский клинический институт детства и Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Для этого следует обратиться к участковому педиатру за направлением.

После первого выездного приема Александра Малахова в Коломне было решено проводить такие осмотры регулярно. Это позволит детям, которые по разным причинам не могут ехать в областные центры, получить квалифицированную пульмонологическую помощь по месту жительства.