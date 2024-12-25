Главный Дед Мороз страны посетил Солнечногорск

Солнечногорск стал первым муниципалитетом Московской области, который посетил Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего тура по стране. В сопровождении своих сказочных помощников он организовал для детей увлекательное мероприятие, наполненное песнями, стихами и танцами, а также порадовал их сладкими подарками.

«Дорогие солнечногорцы! Примите поздравления с наступающим 2025 годом. Я желаю вам крепкого здоровья, верных друзей и надежных товарищей. Пусть в домах ваших царят тепло и уют, счастье и радость. Пусть в сердцах ваших никогда не будет вьюг и метелей. Пусть новый год откроет новую белоснежную страницу жизни и сделает ее сказочно прекрасной. Утепляйтесь хорошим настроением, помогайте и берегите друг друга!» — поздравил жителей Солнечногорска Дед Мороз.