Главный Дед Мороз страны посетил Солнечногорск
Российский Дед Мороз дал старт новогодним гуляньям в городском округе. Главный зимний волшебник встретился с юными жителями округа в резиденции на набережной озера Сенеж.
Солнечногорск стал первым муниципалитетом Московской области, который посетил Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего тура по стране. В сопровождении своих сказочных помощников он организовал для детей увлекательное мероприятие, наполненное песнями, стихами и танцами, а также порадовал их сладкими подарками.
«Дорогие солнечногорцы! Примите поздравления с наступающим 2025 годом. Я желаю вам крепкого здоровья, верных друзей и надежных товарищей. Пусть в домах ваших царят тепло и уют, счастье и радость. Пусть в сердцах ваших никогда не будет вьюг и метелей. Пусть новый год откроет новую белоснежную страницу жизни и сделает ее сказочно прекрасной. Утепляйтесь хорошим настроением, помогайте и берегите друг друга!» — поздравил жителей Солнечногорска Дед Мороз.
Резиденция Деда Мороза в Солнечногорске была признана одной из лучших в Подмосковье, завоевав победу в номинации «В гостях у Деда Мороза». За это «Мособлпарк» вручил ей знак качества «Дед Мороз рекомендует».
В течение новогодних праздников в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на территории городского округа Солнечногорск пройдет более 250 культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Главной площадкой и центром притяжения в этом году станет центральный парк культуры и отдыха вместе с набережной озера Сенеж.