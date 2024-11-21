Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина стала вице-президентом Союза архитекторов России

В Центральном доме архитектора в Москве прошел XVII съезд Союза архитекторов России. На мероприятии представили отчеты о деятельности правления и президиума за 2020–2024 годы, выступления руководителей межрегиональных отделений, а также провели выборы президента и вице-президентов организации на ближайшие четыре года.

Первым вице-президентом переизбрали Владимира Бакеева, почетного архитектора России, а одним из вице-президентов стала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Союз архитекторов России играет огромную роль в истории архитектуры нашей страны. Именно в Союзе рождаются главные начинания и самые смелые архитектурные идеи, происходит бесценный обмен опытом, проходят творческие встречи и самые главные профессиональные мероприятия, такие как Международный архитектурный фестиваль „Зодчество“», — отметила Кузьмина.

Съезд собрал делегатов почти из 90 организаций Союза архитекторов со всей России. Президентом на период 2024–2028 годов вновь избрали народного архитектора России Николая Шумакова.