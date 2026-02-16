Главный архитектор Подмосковья выступил на конференции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные подходы в градостроительстве: наука, образование, практика». Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина приняла активное участие в мероприятии и выступила с докладом о развитии индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Подмосковье.

Кузьмина подчеркнула, что смысл «Требований к развитию ИЖС», утвержденных постановлением Правительства Московской области в конце 2025 года, заключается в создании городского комфорта в загородных поселках. «Новые дачные и коттеджные поселки не могут создаваться без продуманной схемы территориального планирования и обеспечения ресурсами», — отметила она.

По данным Министерства жилищной политики Московской области, из 12,5 млн квадратных метров жилья, введенных в регионе в 2025 году, почти 77% приходится на индивидуальное жилищное строительство. Утверждение «Требований...» призвано упорядочить индивидуальную застройку и обеспечить новые загородные поселки инфраструктурой.

Директор НИИ Перспективного градостроительства, академик РААСН Павел Спирин отметил опыт Подмосковья как пример одной из лучших практик и предложил рассмотреть возможность его внедрения на территории Ленинградской области. Юрий Рысин, модератор конференции, заслуженный архитектор РФ, уточнил, что такого подхода заслуживает не только Ленинградская область, но и вся страна.