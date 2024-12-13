Главную подстанцию «Россетей» модернизировали в Можайском округе

В ходе модернизации специалисты «Россетей» смонтировали пять трансформаторов тока и два трансформатора напряжения, а также восемь комплектов выключателей. Была обновлена система релейной защиты и противоаварийной автоматики, заменены щиты постоянного тока. Срок эксплуатации нового оборудования составит более 25 лет. Все оно бесперебойно работает в автоматическом режиме.

Всего энергетики заменили более 20 единиц устаревшего оборудования. После реконструкции объекты социальной инфраструктуры и транспорта, а также более 92 тысяч жителей городского округа будут надежно обеспечены электроэнергией.

Подстанция отвечает за электроснабжение Можайска и соседних населенных пунктов и объекты западного направления РЖД, а также транзит электроэнергии между Московской и Смоленской энергосистемами.