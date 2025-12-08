Главную новогоднюю елку страны спилили в Рузе

Главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье. Лесную красавицу высотой 26 метров привезут в Кремль, где она три недели будет украшать Соборную площадь.

Главную елку страны выбирали по нескольким критериям: высота, размах ветвей, возраст и другие. Комиссия оценивала претенденток с начала лета.

Дерево должно было быть устойчивым к перепадам температур.

«Главная новогодняя елка страны — это символ торжества, единства и начала нового года, объединяющий все регионы и семьи страны», — отметили в пресс-службе управления делами президента.

При помощи современных технологий дерево в целости и сохранности перевезут в Кремль.