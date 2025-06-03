Главную канализационно-насосную станцию капитально отремонтировали в Дубне

Реконструкция канализационно-насосной станции повысила надежность работы системы водоотведения в Дубне. В муниципалитете капитально отремонтировали объект без отключения воды у жителей.

Капитальный ремонт длился две недели. Система была обновлена без остановки. Старые трубопроводы и запорную арматуру заменили на новые. Специалисты отметили, что после прорыва запорного коллектора и затопления всей станции, которые случились в 2021 году, вероятность новой аварии росла с каждым годом.

«Теперь ремонт проведен и надежность работы системы увеличилась за счет использования нового оборудования», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Здание КНС функционирует более 50 лет. Здесь также отремонтировали полы. Для дежурной смены это означает повышение безопасности работы.

Намечен и план дальнейших работ.

«Есть планы сделать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту электрооборудования главной канализационно-насосной станции, оно не ремонтировалась с момента ввода в эксплуатацию, и провести эти работы», — рассказал генеральный директор АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» Сергей Трушин.