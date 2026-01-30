Главного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова наградили орденом

Владимир Максимов, которому в октябре исполнилось 80 лет, внес значительный вклад в развитие спорта.

Судьба Владимира Салмановича неразрывно связана с Подмосковьем. Он стоит у руля гандбольного клуба «Чеховские медведи» с самого его основания. Под его руководством команда 21 раз выигрывала чемпионат России, 12 раз — Кубок страны и девять раз — Суперкубок. В 2022 году сборная Московской области под его руководством триумфально победила на Спартакиаде сильнейших.

«Чеховские медведи» с Владимиром Максимовым во главе покорили Кубок кубков в 2006 году и дошли до «Финала четырех» престижной Лиги чемпионов в 2010 году.

Особое место в биографии тренера занимает работа с национальной сборной России. Владимир Максимов был ее главным тренером в 1992–2004 и 2005–2008 годах. В этот период команда завоевала олимпийское золото в Сиднее и бронзу в Афинах, побеждала на чемпионатах мира и чемпионате Европы.

Прежде чем стать выдающимся тренером, Владимир Максимов сам был успешным спортсменом. В его игровом активе — олимпийское золото Монреаля 1976 года, серебро чемпионата мира 1978 года, а также три титула чемпиона СССР.