Охранные обязательства для Саввино-Сторожевского монастыря утвердили в Звенигороде

Главное управление культурного наследия Московской области установило охранные обязательства для значимых объектов федерального значения в составе ансамбля Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде.

В список вошли ключевые элементы монастырского комплекса: Церковь Преображения, Колокольня Саввино-Сторожевского монастыря и Трапезная. Документы определяют строгие требования к сохранению архитектурного облика, конструктивных элементов и исторических интерьеров этих сооружений. Кроме того, они регламентируют порядок содержания и проведения ремонтно-реставрационных работ.

Ансамбль монастыря, заложенный в XV–XVII веках, является одним из старейших духовных и архитектурных центров Подмосковья и имеет большое значение для истории и культуры России. Церковь Преображения — памятник древнерусского зодчества с уникальными декоративными деталями и сложной объемной композицией. Колокольня, формировавшаяся с XVII по XIX век, определяет исторический силуэт ансамбля. Трапезная, сложившаяся в XVII веке, играла ключевую роль в жизни монастыря и формирует единое архитектурное пространство комплекса.

Утверждение охранных обязательств обеспечит правовую защиту объектов культурного наследия и направлено на сохранение исторического облика ансамбля Саввино-Сторожевского монастыря для будущих поколений.