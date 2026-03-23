Главное управление культурного наследия Московской области защитит исторический храм

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство для собственника церкви великомученика Димитрия Солунского, расположенной на погосте Дорки в городском округе Воскресенск.

Документ устанавливает требования к сохранению объекта, включая архитектурные элементы, конструктивные особенности и историческую планировочную структуру. Также в нем прописан порядок содержания храма и проведения ремонтно-реставрационных работ.

Храм был построен в 1847–1850 годах и является памятником церковной архитектуры середины XIX века. До настоящего времени сохранилась колокольня, которая формирует панораму окружающей территории. Колокольня представляет собой трехъярусное сооружение под каменным шатром с кирпичным и белокаменным декором.

Утверждение охранного обязательства обеспечивает правовую защиту объекта культурного наследия и направлено на сохранение его исторического облика в составе культурного ландшафта региона.