Главное спортивное событие 2024 года определили в Подмосковье

Турнир по плаванию для участников СВО провели в Подмосковье. Его признали главным событием 2024 года по версии подписчиков официального Telegram-канала регионального Минспорта.
Уникальные соревнования «Кубок СВОих» прошли в истре 21 ноября 2024 года. В них участвовали более 60 бойцов СВО из ДНР, Красноярского края, Удмуртии, Тверской, Липецкой и других областей.
Голосование проходило с 21 по 28 января. «Кубок СВОих» выбрали 52% участников. Вторым по популярности стало открытие нового спорткомплекса в Можайске, а третьим — первый в истории клуба «Заречье-Одинцово-2» завоеванный Кубок России молодежной лиги.
Реестр Register of Damage for Ukraine признали нежелательным в России
Стало известно, какое наказание грозит задержанному за взятку экс-директору «Фонбета»
Монолитные работы начались на стройплощадке нового ФОК в Лобне
Жители Ростова-на-Дону сообщили о громких взрывах
Станок для плетения маскировочных сетей установили в школе в Богородском округе
Второй этаж пристройки к школе № 29 начали монтировать в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте