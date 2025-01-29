Главное спортивное событие 2024 года определили в Подмосковье

Турнир по плаванию для участников СВО провели в Подмосковье. Его признали главным событием 2024 года по версии подписчиков официального Telegram-канала регионального Минспорта.

​Уникальные соревнования «Кубок СВОих» прошли в истре 21 ноября 2024 года. В них участвовали более 60 бойцов СВО из ДНР, Красноярского края, Удмуртии, Тверской, Липецкой и других областей.

Голосование проходило с 21 по 28 января. «Кубок СВОих» выбрали 52% участников. Вторым по популярности стало открытие нового спорткомплекса в Можайске, а третьим — первый в истории клуба «Заречье-Одинцово-2» завоеванный Кубок России молодежной лиги.