Полностью автоматизированный комплекс по производству косметики запустили в Солнечногорске. Там создали более 500 рабочих мест, в том числе для ветеранов СВО. С запуском нового предприятия сотрудников поздравил губернатор Андрей Воробьев.

Компания Mixit выпускает кремы, маски, скрабы, шампуни и другую продукцию по уходу за лицом и телом. Товары продаются как в крупных сетях, так и на маркетплейсах. Сейчас предприятие выпускает порядка семи миллионов баночек косметики в год, а с открытием нового комплекса в Есипове эта цифра увеличится в два раза. В проект инвестировали 1,4 миллиарда рублей. «Мы стараемся поддерживать такие предприятия. Видим, что наши производства берут новые объемы и осваивают линейки, которые раньше были только под иностранными этикетками. Важно, что развиваются предприятия с продукцией на основе собственных разработок», — сказал губернатор.

Компания начинала с небольшого цеха в Апрелевке, а затем приобрела площадку в Солнечногорске по программе «Земля за рубль». Там построили завод нового поколения с полностью автоматизированным производством. Машины занимаются загрузкой, фасовкой и другими технологическими процессами. «Мы очень гордимся такой разработкой. На обустройство завода у нас ушло около двух лет. Это наша вторая площадка, но в следующем году хотим запустить уже третью. Самое главное для нас — это качество продукции», — рассказала основатель бренда Mixit Елена Назарова. На предприятии работают четыре современных реактора. В двух из них изготавливают шампуни и гели, в двух других — кремы и кондиционеры.

На заводе есть своя лаборатория, где разрабатывают оригинальные рецептуры и формулы для косметики. Прежде чем запустить образец в производство, его проверяют эксперты. Они исследуют сроки годности, эффективность и другие важные показатели.

Компания также поддерживает участников СВО, предоставляя им работу. Так, в ближайшее время к своим новым обязанностям приступят два ветерана спецоперации. Сегодня для их семей организовали экскурсию в рамках программы «Промышленный туризм». Подобные мероприятия проводят и другие заводы региона. «Эта программа для того, чтобы ребята, которые возвращаются, могли найти себе работу по душе, планировать свое будущее. Наша команда активно ее реализует, есть результаты. Надеюсь, вы и дальше будете чувствовать нашу заботу», — отметил Андрей Воробьев.