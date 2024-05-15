Главе Лобни Анне Кротовой вручили благодарность президента России | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:14 Главе Лобни Анне Кротовой вручили благодарность президента России Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил благодарность президента Российской Федерации главе города Лобня Анне Кротовой. Ее отметили за значительный вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М-12 Восток.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Анна Владимировна написала в своем Telegram-канале, что гордится столь высокой оценкой своей работы. Она также поблагодарила коллег из «Автодора» и отметила их высокий профессионализм.

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Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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