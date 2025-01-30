Главе Дмитрова показали самый крупный криобанк в России

Руководитель муниципального округа Иван Курданин побывал в филиале по пресноводному рыбному хозяйству Государственного научного центра ФГБНУ «ВНИРО». Экскурсию для него провел глава филиала Алексей Мышкин.

Научная организация работает в поселке Рыбное уже более 90 лет и занимается сохранением богатства пресноводной аквакультуры. Девять лабораторий изучают физиологию, питание и болезни рыб, влияние на них окружающей среды.

Иван Курданин побывал в уникальном подразделении филиала — лаборатории криобиологии, где находится самый крупный в России и один из крупнейших в мире криобанк. В нем при крайне низких температурах хранятся сперма и ткани ценных пород рыб. Главе округа показали образцы икринок, оплодотворенных замороженным в 1988 году материалом. Развитие будущих рыбок идет успешно.

Руководитель муниципалитета также посетил научно-техническую библиотеку, где собраны все достижения и открытия в области рыбного хозяйства и аквакультуры — более 20 тысяч томов. Помещения библиотеки были недавно капитально отремонтированы, а панно в читальном зале, созданное более полувека назад, отреставрировали.

Иван Курданин отметил, что узнал во время визита много интересного. «Горжусь, что жители округа, работающие в филиале, вносят серьезный вклад в мировую науку, защиту биоразнообразия и природного богатства всей страны», — сказал глава Дмитровского округа.