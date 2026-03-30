Глава Жуковского встретился с жителями пострадавшего от пожара дома

Встреча с жителями дома на улице Фрунзе, 12, который пострадал от пожара, состоялась в пункте временного размещения вечером 29 марта. Глава Жуковского Андроник Пак и представители управляющей компании ответили на вопросы горожан.

Жилой дом, в котором проживают 157 человек, загорелся 29 марта. Пожар ликвидировали, никто не пострадал. В ближайшее время специалисты будут заниматься установкой точной причины возгорания. По предварительным данным, ею могла стать неисправность проводки или ее перегрузка.

Андроник Пак сообщил, что дом планируют подключить к коммуникациям в течение нескольких дней. Уже 30 марта начнутся подготовительные работы к восстановлению кровли, которую сняли во время тушения.

«Если жители захотят, то они могут вернуться в свои квартиры, тем же, у кого квартиры пока не пригодны для проживания и у кого нет возможности на время переехать в другое место, мы предложили варианты временного расселения», — добавил глава Жуковского.