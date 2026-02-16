Глава Жуковского проверил качество уборки снега

Качество и темпы работ лично оценил глава муниципалитета Андроник Пак в ходе выездной инспекции. Объезд начался с посещения производственных баз — муниципального бюджетного учреждения и подрядной организации, ответственной за содержание дорог областного значения.

«Мы проверили готовность техники, наличие необходимых расходных материалов и, что самое важное, пообщались с сотрудниками. Именно от их слаженной работы сейчас зависит порядок в городе», — отметил Андроник Пак.

Особое внимание глава округа уделил жилому сектору. Во время осмотра дворовых территорий был выявлен ряд недоработок, связанных с несвоевременным вывозом снежных навалов. По требованию Андроника Пака все замечания были отработаны незамедлительно: коммунальщики устранили завалы прямо в ходе объезда. Масштабная очистка охватывает не только дворы, но и магистральные дороги, а также тротуары и подходы к социальным объектам.