Глава Жуковского проверил готовность коммунальных систем к отопительному сезону

В Жуковском начался запуск системы теплоснабжения. Глава округа Андроник Пак сообщил, что теплоноситель подают в малоэтажные дома и социальные объекты. Специалисты администрации контролируют процесс на каждом этапе.

Все социальные учреждения обеспечили теплом. Это позволяет создать необходимые комфортные условия для пребывания детей и пациентов до наступления устойчивых холодов.

Глава Жуковского Андроник Пак посетил муниципальное предприятие «Теплоцентраль» и проверил готовность оборудования к отопительному сезону. По его словам, процесс проходит в штатном режиме благодаря заблаговременно проведенной подготовительной работе, которая включала в себя ремонт тепловых сетей и опрессовку систем.

Глава отметил, что отопление запускают поэтапно. Весь цикл может занять до 10 дней. Администрация городского округа призывает жителей к пониманию и терпению, гарантируя, что все работы будут выполнены в установленные сроки для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период.