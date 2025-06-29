Глава Жуковского провел встречу с жителями в школе № 8 на улице Менделеева

Глава Жуковского Андроник Пак провел выездное заседание администрации, встретившись с жителями в школе № 8 на улице Менделеева. Вместе с представителями областных министерств, заместителями, сотрудниками профильных отделов администрации, депутатами, членами Общественной палаты, а также представителями ресурсоснабжающих и управляющих компаний он ответил на все поступившие вопросы.

Большинство обращений касались жилищно-коммунального хозяйства — капитального ремонта фасадов и крыш, замены и эксплуатации инженерных сетей, а также уборки дворов и подъездов. Кроме того, жители интересовались благоустройством территорий, вопросами образования, состоянием спортивных объектов и библиотек.

Особое внимание уделялось теме городского водоснабжения. Глава округа напомнил о планах модернизации водопроводных и канализационных систем для приведения их в соответствие с современными стандартами. В этом году запланирован капитальный ремонт водопроводов к домам № 13, 15 и 17 по улице Менделеева, дому № 10 по улице Гагарина, а также водопровода от улицы Энергетическая к насосной станции.

Жители также подняли вопросы благоустройства городского сквера с фонтаном — этот объект включен в программу обновления на 2025–2026 годы. При этом работы по благоустройству сквера у станции «Отдых» завершатся уже в текущем году.

Организацию регистрации и сопровождение участников встречи обеспечивали «Волонтеры Подмосковья». Некоторые вопросы были решены сразу на месте, остальные взяты главой города под личный контроль.