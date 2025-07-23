Глава Жуковского провел совещание по подготовке к отопительному сезону

Руководитель муниципалитета Андроник Пак встретился с руководителями местных управляющих компаний в рамках планового мероприятия «Час ЖКХ». Основными темами обсуждения стали готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду и проведение общих собраний собственников в государственной информационной системе ЖКХ.
Управляющие компании продолжают оформлять и передавать в муниципальное предприятие «Теплоцентраль» паспорта готовности для проверки. Глава городского округа отметил необходимость завершить эту работу до 20 августа, чтобы исключить возможные задержки и технологические сбои. Своевременная подготовка жилого фонда к зиме является одной из ключевых задач, от которой зависит комфорт жителей в холодный период.
Андроник Пак на совещании подчеркнул, что необходимо проводить активную работу с жителями по вопросу электронного голосования в ГИС ЖКХ. Использование цифровых инструментов позволяет упростить процесс участия собственников в принятии решений по вопросам управления домом, а также повышает прозрачность и контроль за проведением общих собраний.
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