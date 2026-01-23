Глава Жуковского провел личный прием жителей

В четверг, 22 января, в Жуковском состоялся первый в этом году личный прием главы городского округа Андроника Пака. На встрече с гражданами были рассмотрены вопросы благоустройства, безопасности дорожного движения и земельные вопросы.

На личном приеме с жуковчанами были детально рассмотрены обращения по благоустройству и содержанию дворовых и городских территорий, установке контейнерной площадки, а также вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения, установке дорожных знаков, проведению общих собраний собственников и земельные вопросы.

Глава наукограда пообещал взять все обращения на личный контроль. «По ряду вопросов будем выезжать на место для более детальной проработки, также вопросы, связанные с установкой дорожных знаков, вынесем на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил Андроник Пак.

Записаться на прием к главе городского округа жители могут по телефону: 8 (495) 556-87-00.