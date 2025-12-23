Глава Жуковского поздравил с днем рождения участника Сталинградской битвы

Почетный гражданин Жуковского, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Галеев отметил 102-й день рождения. С праздником его поздравил глава муниципалитета.

Даниилу Ивановичу вручили подарки от администрации округа. Также глава Жуковского Андроник Пак пожелал ветерану крепкого здоровья.

Ветеран родился 22 декабря 1923 года в Бердянске. На фронт он попал, когда ему было всего 17 лет.

Участвовал в освобождении 136 населенных пунктов в составе 126-й стрелковой дивизии. Затем учился в Московском авиационном институте имени С. Орджоникидзе.

Также он до 100 лет работал на предприятии «Туполев», внес значительный вклад в разработки гражданских и военных самолетов марки «Ту» и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Даниил Галеев участвовал в разработке конструкции самолетов Ту-16, Ту-95, Ту-128, Ту-104, агрегатов самолетов Ту-144, поворотного узла Ту-160, агрегатов беспилотной техники: Ту-121, Ту-123, Ту-139. Имеет ордена Отечественной войны, Трудового Красного Знамени и медаль «За заслуги перед Отечеством II степени», а также звание «Почетный авиастроитель».