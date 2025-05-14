Глава Жуковского озвучил планы по расселению аварийных домов

Очередная встреча руководителя муниципалитета Бориса Аубакирова с жителями в формате выездной администрации состоялась в школе № 6. На собрании обсуждали вопросы переселения из аварийного жилья.

Глава Жуковского рассказал собравшимся о планах по расселению существующих домов и строительству новых. После доклада жители задали интересующие их вопросы лично Борису Аубакирову, его заместителям, депутатам и представителю управляющей компании.

Напомним, что в 2025 году будет завершено строительство дома на улице Гагарина в Жуковской, куда переедут 106 семей из восьми аварийных домов микрорайона Ильинка. После расселения аварийные здания будут снесены, а на этом месте построят новые жилые дома для продолжения реализации программы по расселению.

Кроме того, в конце текущего года начнется строительство дома на улице Серова, куда планируют переселить жителей шести аварийных зданий.