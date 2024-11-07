Глава Жуковского наградил лучших волонтеров

Руководитель муниципалитета Борис Аубакиров провел встречу с активистами. Поводом стал отмечавшийся в конце октября День добровольца Московской области.

Глава городского округа поздравил волонтеров с прошедшим праздником. Он вручил добровольцам почетные грамоты и поблагодарил их за большую и важную работу, проделанную в 2024 году.

Борис Аубакиров напомнил, что команда волонтеров городского округа помогала пострадавшим при теракте в Красногорске и оставшимся без тепла после январской аварии жителям Климовска. Добровольцы постоянно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов участникам специальной военной операции и участвуют в различных городских акциях и мероприятиях.

«Это неравнодушные ребята, которые от чистого сердца помогают тем, кто в этом нуждается. Они — настоящие патриоты своей страны и своего города», — отметил глава Жуковского и пожелал волонтерам оставаться такими же неравнодушными и активными.

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