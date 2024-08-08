Глава Жуковского проверил готовность школы № 8 к учебному году

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров встретился с руководством школы № 8. Он проверил готовность учреждения и детского сада при нем к 1 сентября.

Участники встречи проверили содержание территорий, столовые, пищеблоки, спортивные залы, классные комнаты, а также групповые комнаты и спальни в детском саду.

«Есть ряд небольших пожеланий и замечаний, которые, я уверен, будут исправлены в самое ближайшее время», — отметил Борис Аубакиров.

Такие проверки будут продолжаться до конца августа. Отметим, что готовность школ и детских садов к приему воспитанников оценивает специальная комиссия из представителей профильных ведомств.

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