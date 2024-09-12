Тренировка по устранению аварий на теплосетях прошла в Жуковском

Противоаварийная тренировка прошла на территории крупного муниципального предприятия «Теплоцентраль» в Жуковском. Учения прошли в преддверии начала отопительного сезона.

Участие в тренировке коммунальных служб принял глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, а также управляющие компании «Наукоград» и «Объединение ЖК Системы». Они отработали алгоритм действий на случай зимних аварий на теплосетях. По легенде, условное повреждение трубопровода возникло при морозе до -30 градусов.

«Такие тренировки очень важны. Они позволяют на практике проработать взаимодействие между „Теплоцентралью“ и организациями, обсуживающими многоквартирные дома», — отметил Аубакиров.

Сегодня в Жуковском продолжается подготовке к отопительному сезону. Готовность теплосетей достигла 98%. Все работы на коммунальных объектах завершат к 15 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».