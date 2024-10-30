Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил волонтеров с Днем добровольца

В Технопарке ЦАГИ прошла отчетная конференция местного отделения «Молодой Гвардии», приуроченная к Дню добровольца. На мероприятии глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил активистов и вручил почетные грамоты наиболее отличившимся волонтерам.

В торжестве также приняли участие руководитель «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянц и городские депутаты.

«За этот год ребята сделали очень много: помощь жителям Климовска, которые в январе остались без тепла, участие в ликвидации последствий трагедии в Красногорске, сбор и отправка гуманитарной помощи, а также поддержка проведения выборов президента. Ни одно крупное городское мероприятие давно нельзя представить без наших волонтеров», — отметил Борис Аубакиров.

Особое внимание на конференции уделили выступлениям участников специальной военной операции Владимира Измайлова и Дениса Козлова. Их личные истории вдохновили присутствующих и напомнили о важности единства в трудные времена. Мероприятие стало ярким примером того, как молодежь активно участвует в жизни города и готова прийти на помощь в любой ситуации.

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