Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил объединение волонтеров с двухлетием

В Жуковском состоялся торжественный концерт, посвященный двухлетию волонтерско-производственной группы «Жуковяз». Эта группа, объединившая неравнодушных людей, занимается изготовлением маскировочных сетей, маскхалатов, носилок и балаклав для участников специальной военной операции.

Деятельность «Жуковяза» охватывает двадцать две мастерские, расположенные в Жуковском, Раменском, Гжели, Белоозерском, Коломенском районе, Егорьевске, Тверской области и Балашихе. Волонтеры ежедневно трудятся, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым.

Глава Жуковского Борис Аубакиров выразил свою благодарность волонтерам за их самоотверженную работу.

«Еще раз хочу поблагодарить волонтеров за ту огромную работу, которую они делают, чтобы приблизить нашу победу. Я счастлив и горд, что в нашем городе и в нашей стране есть такие люди, как они: искренние, открытые, всем сердцем болеющие за наших ребят и за будущее нашей Родины», — отметил глава округа.

Концерт стал символом единства и поддержки тех, кто находится на передовой. Мероприятие собрало множество гостей, которые пришли выразить свою признательность и поддержку волонтерам «Жуковяза».

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