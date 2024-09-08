Глава Жуковского Аубакиров проголосовал на выборах в Совет депутатов

В третий день голосования, глава Жуковского Борис Аубакиров отдал свой голос на выборах в городской Совет депутатов. Он посетил избирательный участок, расположенный в свободной школе.

В этом году жителям Жуковского предстоит выбрать 25 депутатов по пяти пятимандатным округам. На выборах зарегистрировано 60 кандидатов, что предоставляет жителям широкий выбор.

«Данные выборы очень важны, так как депутаты утверждают бюджет города и согласовывают любые вносимые в него изменения, принимают муниципальные нормативные правовые акты. Это очень значимый механизм, ведь именно во взаимодействии исполнительной и законодательной власти наш город развивается», — прокомментировал Борис Аубакиров.

Напомним, что избирательные участки будут работать до 20:00.

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