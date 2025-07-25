Глава Жуковского Андроник Пак проверил ремонт дошкольного отделения СОШ № 6

Вместе с руководителем муниципалитета здание дошкольного отделения школы № 6 на улице Чапаева осмотрели его заместители и депутат Московской областной думы Лидия Антонова. Комиссия проверила, насколько качественно подрядчик выполняет капитальный ремонт.

Участники обхода отметили достигнутые результаты, а также зафиксировали некоторые недочеты, которые поручат устранить в ближайшее время. Специалисты уже завершили основные строительные работы. Они оштукатурили стены, поменяли оконные стекла, отремонтировали крышу, выполнили стяжку пола на втором этаже и в кабинетах первого этажа, а также устройство новых крылец.

Сейчас строители утепляют фасад здания и монтируют внутренние инженерные системы: слаботочные сети, электроснабжение, вентиляцию и отопление.

Андроник Пак отметил, что подрядчик проводит ремонт в соответствии с графиком. Руководитель муниципалитета будет приезжать в учебное заведение каждую неделю, а его заместители — каждый день. Это обеспечит своевременное и качественное выполнение работ.