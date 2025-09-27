Глава Зарайска рассказал об инвестиционных проектах на всероссийском форуме
На форуме «Историко-культурное наследие России» глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко представил опыт развития и сохранения культурного наследия региона. По его словам, с 2019 года при поддержке Правительства Московской области и министерства благоустройства в округе активно ведутся работы по благоустройству общественных пространств и привлечению инвесторов в исторически ценные дома.
За последние годы современный облик получили девять общественных территорий, три из которых стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это позволило сформировать новые точки притяжения и расширить туристические маршруты на территории округа.
В настоящий момент в Зарайске успешно реализуется пять инвестиционных проектов, а еще двенадцать аварийных зданий переданы инвесторам. Реализуемые и запланированные проекты находятся на разных стадиях и в основном ориентированы на развитие туризма — открытие гостиниц, гостевых домов и музеев.
Виктор Петрущенко подчеркнул необходимость комплексного подхода к сохранению культурного наследия.
«Вопросы сохранения культурного наследия исторических поселений, таких как Зарайск, требуют комплексного подхода и учета множества факторов. Необходимо проводить археологические изыскания и финансировать реставрацию объектов культурного наследия на муниципальном уровне. Важно синхронизировать усилия, чтобы жители получали комфортную городскую среду, а инвесторы — благоустроенные территории для размещения своих объектов», — сказал глава округа.
Он поблагодарил организаторов форума за площадку для обмена опытом и обсуждения дальнейших шагов по развитию и сохранению исторической среды Зарайска.