Глава Зарайска рассказал об инвестиционных проектах на всероссийском форуме

На форуме «Историко-культурное наследие России» глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко представил опыт развития и сохранения культурного наследия региона. По его словам, с 2019 года при поддержке Правительства Московской области и министерства благоустройства в округе активно ведутся работы по благоустройству общественных пространств и привлечению инвесторов в исторически ценные дома.

За последние годы современный облик получили девять общественных территорий, три из которых стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это позволило сформировать новые точки притяжения и расширить туристические маршруты на территории округа.

В настоящий момент в Зарайске успешно реализуется пять инвестиционных проектов, а еще двенадцать аварийных зданий переданы инвесторам. Реализуемые и запланированные проекты находятся на разных стадиях и в основном ориентированы на развитие туризма — открытие гостиниц, гостевых домов и музеев.