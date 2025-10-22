Глава Зарайска проверил строительство дороги в деревне Федоровка

Сейчас специалисты заканчивают укладку второго слоя асфальта. До этого они подготовили песчаное основание и уложили щебень. Это было важно сделать для того, чтобы покрытие служило как можно дольше.

Далее рабочие займутся укреплением обочин и нанесут дорожную разметку. Ход работ оценил глава Зарайского муниципального округа Виктор Петрущенко. Он лично осмотрел строительную площадку.

«Дорога станет завершающим этапом программы по улучшению дорожной инфраструктуры в этом сезоне. Однако работы не заканчиваются на этом: в следующем году планируется продолжение строительства, так как еще 28 деревень в округе остаются без дорог с твердым покрытием», — сказал Виктор Петрущенко.

Строительство проводят в рамках региональной программы «Дороги Подмосковья». Всего в этом году благодаря ей должны возвести 13 участков автодорог.