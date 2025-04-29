Глава Зарайска протестировал восстановленный к юбилею Победы броневик

Боевую разведывательно-дозорную машину в плохом состоянии передали в Зарайск для восстановления. Готовый к эксплуатации после ремонта броневик опробовал на сложных участках местности руководитель муниципалитета Виктор Петрущенко.

БРДМ, которая обеспечивает высокую проходимость даже в самых трудных условиях, была создана для разведки и десанта. Она способна плавать и оснащена дополнительными колесами, которые опускаются для преодоления оврагов и неровностей. Броневик удалось восстановить благодаря стараниям сотрудников муниципального унитарного предприятия.

Виктор Петрущенко поблагодарил мастеров, которые всю зиму работали над восстановлением БРДМ. «Сегодня я лично испытал машину. Ощущения непередаваемые. Все препятствия, которые мы нашли на территории, были преодолены без пробуксовки», — рассказал глава Зарайска.

Броневик будет использоваться для проведения уроков мужества в образовательных учреждениях округа. Виктор Петрущенко отметил, что это станет отличной возможностью познакомить школьников с историей и значением военной техники. Дети смогут увидеть машину, посидеть в ней и услышать от инструктора, для чего она предназначена и какие функции выполняет в боевых условиях.