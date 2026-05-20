Глава Воскресенска выступил на областном форуме «Единой России»

Региональный форум «Подмосковье. Есть результат!» прошел в конькобежном центре «Коломна» 19 мая. На встрече подвели итоги реализации Народной программы «Единой России» за пять лет.

Участниками форума стали главы муниципалитетов, почетные граждане, руководители предприятий, общественники и участники спецоперации, а также депутаты Государственной думы Никита Чаплин и Московской областной думы Екатерина Лобышева.

Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин выступил с отчетом о проделанной работе, особо отметив результаты в сфере развития дорог и транспорта. В Воскресенске это направление неизменно остается актуальным, и партия старается выполнить все наказы жителей.

За пять лет в муниципалитета отремонтировали 146 километров муниципальных дорог и 87 километров региональных. Были реализованы два стратегически важных проекта: строительство нового Афанасьевского моста через Москва-реку и ремонт путепровода через железнодорожные пути платформы на 88-м километре

«Народная программа — это живой документ, основанный на наказах жителей. На форуме мы не только говорили о сделанном, но и собирали предложения в новую Народную программу. Именно с этим документом партия пойдет на выборы в сентябре 2026 года», — отметил Алексей Малкин.