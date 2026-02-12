Глава Воскресенска встретился с жителями микрорайона Цемгигант

В городском округе Воскресенск продолжаются встречи с населением в формате выездной администрации. Очередной прием прошел 11 февраля в микрорайоне Цемгигант.

Жители обратились к главе округа Алексею Малкину с вопросами о жилищно-коммунальном хозяйстве, уборке придомовых территорий, тепло- и водоснабжении. Особое внимание уделили четырем экспериментальным домам, в которых при сильных морозах наблюдались перебои с отоплением.

«Совместно с ООО „Газпром теплоэнерго МО“ мы оперативно разобрались в ситуации. Блочно-модульная котельная, которая находится рядом с домами, уже увеличила подачу тепла. Я поручил подготовить обращение в Министерство ЖКХ Московской области, чтобы включить эти дома в программу капитального ремонта и провести утепление фасадов», — рассказал Алексей Малкин.

Также жители подняли вопросы содержания остановок общественного транспорта. Все поступившие обращения взяты в работу профильными службами.