Глава Воскресенска встретился с участниками СВО | 360°

17 мая 2024, 18:39
Глава Воскресенска встретился с участниками СВО
Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин встретился с участниками специальной военной операции и членами их семей в рамках работы общественной приемной партии. Он поблагодарил бойцов и рассказал о выплатах и гуманитарной помощи.
Алексей Малкин вместе с депутатом Московской областной Думы Екатериной Лобышевой и председателем Совета депутатов округа Сергеем Матвиенко ответили на вопросы, касающиеся выплат, гуманитарной помощи и мер социальной поддержки.
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Глава округа поблагодарил бойцов за мужество и героизм. Каждой семье были вручены продуктовые наборы и подарены иконки от Воскресенского благочиния.
Глава округа выразил слова благодарности волонтерам, которые ежедневно оказывают всю возможную помощь: плетут маскировочные сети, своими руками изготавливают окопные свечи и сухой душ, собирают и отправляют гуманитарные грузы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.
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Военные
Воскресенск
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