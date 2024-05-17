Глава Воскресенска встретился с участниками СВО | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 18:39 Глава Воскресенска встретился с участниками СВО Пресс-служба городского округа Воскресенск

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Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин встретился с участниками специальной военной операции и членами их семей в рамках работы общественной приемной партии. Он поблагодарил бойцов и рассказал о выплатах и гуманитарной помощи.

Алексей Малкин вместе с депутатом Московской областной Думы Екатериной Лобышевой и председателем Совета депутатов округа Сергеем Матвиенко ответили на вопросы, касающиеся выплат, гуманитарной помощи и мер социальной поддержки.

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Глава округа поблагодарил бойцов за мужество и героизм. Каждой семье были вручены продуктовые наборы и подарены иконки от Воскресенского благочиния.

Глава округа выразил слова благодарности волонтерам, которые ежедневно оказывают всю возможную помощь: плетут маскировочные сети, своими руками изготавливают окопные свечи и сухой душ, собирают и отправляют гуманитарные грузы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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