Глава Воскресенска вручил жилищный сертификат пострадавшей от аварии на ЧАЭС

Наталья Ивановна была признана нуждающейся в жилье и включена в список граждан, пострадавших от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Благодаря решению министерства жилищной политики Московской области и содействию администрации округа она вошла в сводный список получателей сертификата на 2026 год.

«Забота о гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию, и выполнение социальных обязательств — приоритетная задача власти на всех уровнях. Для нас большая честь помогать тем, кто нуждается в защите и поддержке, рад, что Наталья получила эту помощь именно в Воскресенске», — отметил Алексей Малкин.

Социальную выплату можно направить на приобретение комфортного жилья на территории Московской области. Глава округа поздравил Наталью Ивановну с важным событием и пожелал ей крепкого здоровья, благополучия и счастливого новоселья.