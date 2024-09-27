Глава Воскресенска вручил воспитателю детского сада № 12 грамоту к юбилею

Педагога детского сада № 12 Маину Абдулазизову с Днем воспитателя и юбилеем поздравил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Ее общий профессиональный стаж составляет 37 лет, а 36 из них женщина посвятила детскому саду рабочего поселка имени Цюрупы.

Ежегодно 27 сентября отмечают День воспитателя. Поздравить воспитателя детского сада № 12 «Радуга» Маину Абдулазизову с праздником и юбилеем приехал глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Педагог посвятила обучению детей 37 лет, из них 36 она работает в детсаду рабочего поселка имени Цюрупы.

«Очень приятно и неожиданно получить такое поздравление. Мы будем и дальше работать также успешно, с любовью воспитывая подрастающее поколение», — отметила она.

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