Глава Воскресенска вручил ветеранам юбилейные медали ко Дню Победы

В этот год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этой памятной датой 267 жителей Воскресенска получат юбилейные медали.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что одна из главных задач — это максимальная забота о ветеранах Великой Отечественной войны.

«Также об узниках концлагерей, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла и оказание им всесторонней помощи в решении любых вопросов», — сообщил Алексей Малкин.

В торжественной атмосфере он вручил медали участникам войны, среди которых Лидия Сергеевна Черная и Андрей Петрович Волох, а также жителям блокадного Ленинграда Нине Ивановне Пырковой, Владимиру Федоровичу Бухаркину и Екатерине Тихоновна Сынковой. Также награды получили бывшие узники концлагерей Валентина Тарасовна Коришева, Александра Ильинична Каныгина и Алла Павловна Землякова.

«До 9 Мая юбилейную награду непременно вручим всем нашим многоуважаемым ветеранам. Они — ярчайший пример невероятной стойкости, мужества, силы и чести! Низкий поклон!» — добавил Алексей Малкин.