Глава Воскресенска вручил ключи от квартиры семье с ребенком-инвалидом
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил ключи от новой двухкомнатной квартиры семье Ариткиных. Елена и ее сын состояли на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Благодаря особым обстоятельствам и тяжелому заболеванию ребенка, квартира предоставили семье вне очереди.
Новая квартира уже отремонтирована и оборудована всем необходимым для комфортной жизни.
Алексей Валерьевич отметил, что новоселье — это значимое событие для любой семьи, особенно для тех, где воспитываются дети. Прямая задача администрации оказывать всестороннюю помощь семьям, которые находятся в непростой ситуации и воспитывают особенных детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.
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