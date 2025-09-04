Сегодня 12:07 Глава Воскресенска проверил строительство новых котельных 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Для жителей деревень Леоново и Губино в городском округе строят новые котельные. Руководитель муниципалитета Алексей Малкин проконтролировал ход работ.

В мониторинге также приняли участие руководители областного «Газпромтеплоэнерго», прокуратуры и Следственного комитета. «Данный вопрос находится под контролем надзорных органов, потому что в отопительный сезон мы хотим войти мягко, в теплых домах, при отсутствии каких-либо внештатных ситуаций», — отметил Алексей Малкин.

Новая котельная строится и в микрорайоне Лопатинский. Работы идут согласно графику, основное оборудование уже доставлено. В настоящее время специалисты занимаются покраской металлоконструкций, а затем приступят к монтажу. Подрядчик подтвердил, что уже в середине ноября здесь начнутся пусконаладочные работы.

Подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле администрации Воскресенска, правоохранительных и надзорных органов.