Глава Воскресенска проверил строительство котельных

Возведение блочно-модульных котельных и модернизация сетей отопления ведется в микрорайоне Лопатинский Воскресенска и в деревнях Губино, Леоново и Щербово. Ход работ проинспектировал глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.

В Лопатинском микрорайоне обновляют тепловые сети котельной № 3. Специалисты выполнили монтаж байпаса и проводят комплекс работ по подготовке траншеи под коммуникационные соединения, а также монтаж тепловых сетей. В деревнях уже смонтирован фундамент котельных и устанавливают внутренние системы.

В ходе проверки были подведены промежуточные итоги строительства, обсудили план предстоящих работ и сроки выполнения. Работы на этих объектах ведутся в рамках инвестиционной программы компании «Газпром теплоэнерго Московской области», их планируют завершить в текущем году.

В 2025 году в Воскресенске обновили 12, 4 километра тепловых сетей в микрорайонах Москворецкий, Лопатинский, Фетровая фабрика и в Белоозерском. Отремонтировали 35 источников теплоснабжения, восемь участков теплосетей, оборудование в котельных центральной части Воскресенска, микрорайонов Новлянский, Цемгигант, Москворецкого квартала, города Белоозерский, поселка Хорлово, сел Барановское и Ашитково.