Глава Воскресенска проверил ремонт детского сада в Белоозерском

Работы в дошкольном учреждении «Незабудка» проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин побывал на объекте с инспекцией.

В ходе капитального ремонта в здании 1965 года постройки предстоит полностью заменить инженерные сети, полы, потолки, радиаторы, сантехнику, окна и двери, а также обновить фасад. Специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений детского сада, модернизируют входную группу, отремонтируют кровлю и благоустроят окружающую территорию. Кроме того, для дошкольного учреждения закупят новую современную мебель.

В настоящее время на площадке трудятся 19 человек. Выполнено уже 85% демонтажных работ, но строители отстают от графика. «Будем держать этот объект на особом контроле и при необходимости принимать решения», — отметил Алексей Малкин.