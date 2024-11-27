Глава Воскресенска проверил работу котельных

В котельной на улице Мичурина уже установили новый котел. «Ведется его обмуровка, после этого будут устанавливаться контрольно-измерительные приборы», — рассказал Алексей Малкин. В настоящее время на объекте функционируют три котла, температуры теплоносителя на выходе составляет 65 градусов, нормативы температурного режима соблюдаются, отметил глава округа.

Новое оборудование также появилось в котельных города Белоозерский и в микрорайоне Москворецкий на Рабочей улице. Температурные параметры на обоих объектах также соответствуют норме. Новый котел, установленный в Белоозерском, уже проходит просушку, а в котельной на Рабочей улице обмуровка котла завершена, контрольно-измерительные приборы установлены.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».