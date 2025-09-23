Глава Воскресенска проверил работу котельной в Белоозерском

В городском округе Воскресенск начались пробные запуски тепла. Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и представители ООО «Газпром теплоэнерго МО» проверили работу котельной в городе Белоозерский.

По словам Алексея Малкина, объект полностью готов к эксплуатации, каких-либо нарушений нет.

«В 2024 году здесь заменили котел, все работает в штатном режиме. Мы находимся в постоянном взаимодействии с ООО „Газпром теплоэнерго МО“, уверен, что этот отопительный сезон пройдет без нареканий», — отметил руководитель муниципалитета.

Пробные топки проводят для того, чтобы выявить и устранить возможные утечки или завоздушивания. Специалисты испытывают котлы, насосы, системы безопасности и автоматику. При необходимости они вносят корректировки.

На этой неделе отопление включат в зданиях социальных объектов: детских садах, школах, больницах. С 29 сентября теплом обеспечат и многоквартирные дома.