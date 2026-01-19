Глава Воскресенска проверил работу коммунальных служб по уборке снега

Руководитель муниципалитета Алексей Малкин, его заместители и специалисты профильных служб провели рабочий объезд округа. Основной целью мероприятия была оценка эффективности уборки снега во дворах многоквартирных домов.

Проверяющие побывали в городе Белоозерский и микрорайоне Цемгигант. «Лично проверили, как идет уборка снега во дворах и на улицах, как работают наши коммунальные службы. На следующей неделе мы начнем вывоз снега с дворовых территорий. Будут составлены графики, жителей проинформируем», — сообщил глава городского округа. Он попросил автовладельцев освободить дворы, чтобы рабочие могли вывезти снег.

Алексей Малкин также выслушал обращения жителей, касающиеся содержания придомовых территорий, работы управляющих компаний. Все проблемы глава Воскресенска взял под контроль для дальнейшего решения.