Глава Воскресенска проверил подготовку школ и детсадов к 1 сентября

Капитальные и текущие ремонты детских садов и школ должны завершить в Воскресенске до 1 сентября. Ход подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях округа проверил глава муниципалитета.

Особое внимание глава городского округа Воскресенск обращал на освещение, благоустройство тротуаров и дорог, а также разметку и работу светофоров у школ. Поручение обеспечить безопасность детей ранее дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Продолжаем готовить учебные заведения округа к новому учебному году. Как и обещал на оперативном совещании, объехал и осмотрел сегодня ряд образовательных организаций Воскресенска. По итогу выезда были замечания, которые должны быть устранены в ближайшее время», — сказал глава муниципалитета Алексей Малкин.

До конца августа руководители образовательных учреждений округа должны будут также привести в порядок школы и прилегающие к ним территории.

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