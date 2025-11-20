Глава Воскресенска проверил подготовку коммунальных служб к зиме

Подготовка к зимнему сезону активно продолжается в городском округе. Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин посетил с инспекцией учреждение «Благоустройство и озеленение».

Убирать улицы от наледи и снега будут 35 специализированных машин. Комплекс зимних мероприятий, кроме очистки асфальта, включает обработку песко-соляной смесью, а также работы на грунтовых и временных покрытиях.

Основное внимание на встрече уделили готовности техники и инфраструктуры для содержания дорожной сети и общественных пространств в зимний период. На балансе городского округа находится свыше 838 километров муниципальных дорог. Около 632 километров из них обслуживаются коммерческими подрядчиками, а остальные находятся в зоне ответственности МБУ «БиО».

В Воскресенске организованы две площадки для складирования снега — в селе Федино и на улице Заводской. Дополнительно заключены контракты на аренду спецтехники и вывоз снежных масс с подрядными организациями.